Na Pustom hrade sa začala 34. sezóna archeologického výskumu a obnovy

Zvolen 9. júla (TASR) - Na Pustom hrade nad Zvolenom sa v týchto dňoch začala 34. sezóna archeologického výskumu a obnovy. Trvať bude do konca októbra a od budúceho týždňa sa k brigádnikom pridajú aj študenti archeológie z Nitry i Maďarska. TASR o tom informoval vedúci výskumu Ján Beljak.



Dodal, že postupne začnú robiť archeologické sondy na vrcholovej plošine horného radu. Tie súvisia s plánovaným projektom obnovy Pustého hradu z eurofondov. „Skúmať budeme aj takzvanú koniareň, objekt v severnej časti horného hradu. V ňom pred štvrťstoročím objavili vzácny zlatý prsteň so zafírom,“ objasnil s tým, že jeho kameň pochádza zo Srí Lanky. Výnimočnosť nálezu podľa neho potvrdzuje medzinárodné obchodné kontakty, ktoré na prelome 13. a 14. storočia na tomto mieste fungovali. „Najskôr sme si mysleli, že je dámsky, pravdepodobne ho však nosil nejaký cirkevný hodnostár,“ spomenul.



Výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen, letnú školu archeológie podporil grantom Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Organizuje ju Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Katedrou archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Stavebné konzervačné práce podporuje grant Ministerstva kultúry SR.



Pustý hrad je národná kultúrna pamiatka a významná historická lokalita. „Zároveň je tu bohatá flóra a fauna i panoramatické výhľady do krajiny, ktoré sa tešia obľube návštevníkov,“ doplnil Beljak. Pripomenul, že počas sezóny sa o ňom návštevníci viac dozvedia na komentovaných prehliadkach. Organizujú ich v rámci tematickej kultúrnej trasy BBSK, Pohronská hradná cesta.



Mesto Zvolen získalo 1,3 milióna eur z regionálnych eurofondov v rámci Integrovanej územnej stratégie BBSK na projekt, ktorý pretvorí Pustý hrad na plnohodnotný cieľ kultúrneho turizmu. Vybudujú zázemie a služby, ktoré pri ňom doteraz chýbali. Zrekonštruujú hradný palác na hornom hrade a vežu na dolnom hrade. Na kopci nad Zvolenom tiež vyrastú dobové stavby a miesto lepšie prispôsobia na organizáciu kultúrnych podujatí. Na hrade budú aj sociálne zariadenia a predajňa suvenírov.