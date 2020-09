Na Pustom hrade si pripomínajú svadbu z 13. storočia

Zvolen 5. septembra (TASR) – Pustý hrad nad Zvolenom žije v sobotu históriou. Návštevníci a turisti si môžu pozrieť rekonštrukciu svadby z 13. storočia. Dcéra uhorského kráľa Belu IV. Konštancia si berie syna haličského kniežaťa Leva. TASR o podujatí Kráľovská svadba na Pustom hrade 2020 informovala Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus (KOCR BBKT).



Ako priblížila, keď kráľ v minulosti vydával dcéru, bola to veľkolepá udalosť. Zišli sa panovníci, šľachta, rytieri z mnohých krajín, aby niekoľko dní spolu slávili a hodovali. „Spoločne s ľuďmi, ktorí sa dlhodobo venujú oprave hradných ruín a archeologickému výskumu na Pustom hrade, sme premýšľali, že hradu chýba ikonické stredoveké podujatie, ako má napríklad Bratislava v podobe Korunovačných slávností. A tak sme hľadali vhodný príbeh z dejín hradu. Príbeh svadby nám pripadal vhodný, pretože so svadbou sa spájajú radosť, veselosť a šťastie a práve tieto emócie chceme podujatím vyvolať," priblížila predsedníčka KOCR BBKT Iveta Niňajová.



Divadelné stvárnenie dobovej udalosti zohľadňuje aj ďalšie historické súvislosti. Je to napríklad prepustenie uhorských šľachticov zajatých v predchádzajúcich bojoch alebo uzavretie prímeria medzi oboma panovníkmi. Popoludňajší vstup na podujatie je o 15.30 h na Dolnom hrade, predstavenie pre nový koronavírus obmedzili pre 700 ľudí.



Na Pustom hrade sa v sobotu zhromaždilo takmer 100 účinkujúcich. Vrcholom obradu a hostiny je rytiersky súboj na koňoch. Jóbová poznamenala, že kráľovská svadba Konštancie a Leva sa uskutočnila zrejme v auguste roku 1247.