Na Pustom hrade vo Zvolene obnovia jednu vežu a vymenia aj infotabule

Zvolen 25. júna (TASR) - Obnova veže vo východnej línii opevnenia hradu, realizácia bezpečného schodiska a plošiny na veži komitátneho hradu, a tiež výmena všetkých informačných tabúľ - to sú hlavné plány archeológov pre tohtoročnú, už 30. sezónu výskumu a obnovy na Pustom hrade nad Zvolenom.



"Zrealizujeme, samozrejme, aj niekoľko archeologických sond. Jedna bude mať za cieľ preskúmať plochu pri východnej línii opevnenia Horného hradu a zároveň overí nálezovú situáciu pri ťažobnej jame, ktorá sa nachádza v jej susedstve a spresní jej datovanie," uviedol pre TASR vedúci archeologického výskumu na Pustom hrade Ján Beljak.



Druhá sonda má za cieľ preskúmať plochu na vrcholovej plošine Horného hradu, kde sa už v predchádzajúcich sezónach výskumom potvrdili remeselné dielne.



"Sonda číslo tri bude skúmať plochu pri západnej hradbe tzv. Dončovho hradu. Zároveň overí existenciu remeselných dielní v tejto časti Horného hradu," doplnil Beljak.



V rámci archeologického výskumu sa tiež zrealizuje začistenie a dokumentácia odkrytých murív pre obnovu veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu a zrealizuje sa tiež planírovanie skládky sute z výskumu v 90. rokoch 20. storočia a vytriedia sa z nej archeologické nálezy a kameň na ďalšiu sanáciu Pustého hradu.



Výskum a obnova Pustého hradu bude trvať každý pracovný deň od začiatku júla do konca októbra.



Podľa Beljaka za celé 30-ročné obdobie výskumu a obnovy na Pustom hrade bolo hlavným donátorom mesto Zvolen. "Tento rok sme získali opäť grant aj z ministerstva kultúry a teším sa, že bude pokračovať aj projekt zapojenia nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva," pripomenul. Ich mzdy budú refundované cez regionálne úrady práce.



Na letnú školu archeológie, ktorú organizuje Katedra archeológie UKF v Nitre v spolupráci s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) prispel Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).