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Na púti na Studničke sa stretnú príslušníci ozbrojených síl a zborov
Podujatie organizuje Ordinariát OS a OZ SR v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Beša a občianskym združením Studnička Pozba.
Autor TASR
Pozba 12. júna (TASR) - V areáli pútnického miesta Studnička neďaleko obce Pozba v okrese Nové Zámky sa v nedeľu 14. júna uskutoční púť Ordinariátu ozbrojených síl (OS) a ozbrojených zborov (OZ) Slovenskej republiky a zdravotníkov. Jej súčasťou bude slávnostná svätá omša venovaná všetkým príslušníkom ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ktorí obetovali svoj život pri výkone služby, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Hlavným celebrantom bude František Rábek.
Podujatie organizuje Ordinariát OS a OZ SR v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Beša a občianskym združením Studnička Pozba. Príslušníkom Policajného zboru zaradeným vo výstrojnej norme R organizátori odporúčajú účasť v služobnej rovnošate, čím vyjadria svoju príslušnosť k Policajnému zboru a zároveň podporia dôstojnú reprezentáciu Ordinariátu OS a OZ SR.
Podujatie organizuje Ordinariát OS a OZ SR v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Beša a občianskym združením Studnička Pozba. Príslušníkom Policajného zboru zaradeným vo výstrojnej norme R organizátori odporúčajú účasť v služobnej rovnošate, čím vyjadria svoju príslušnosť k Policajnému zboru a zároveň podporia dôstojnú reprezentáciu Ordinariátu OS a OZ SR.