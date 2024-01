Na Pyramíde je nový fotopoint, Nitra chce priestor riešiť koncepčne

Nitra 24. januára (TASR) - Nad Nitrou pribudla v závere minulého roka nová turistická atrakcia. Je ňou fotopoint, ktorý na vrchole Pyramídy ponúka výhľad na mesto. Tvorí ho drevený rám s nápisom Nitra. Projekt zrealizoval Zoborský skrášľovací spolok v spolupráci s mestom Nitra.



"V rámci grantového programu bol projekt podporený prostredníctvom Nitrianskej komunitnej nadácie sumou 4500 eur," uviedol hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.



Podľa nitrianskeho primátora Mareka Hattasa sa stala nová atrakcia v priebehu niekoľkých týždňov veľmi obľúbenou. "Som rád, že vznikla. O fotopointoch alebo fotobodoch sa bavíme už dlhšie. Tá koncepcia je na svete, hlavným iniciátorom je turistické informačné centrum. Dnes máme jeden z prvých fotopointov osadený na Pyramíde," skonštatoval Hattas.



Ako pripomenul, celý priestor vrcholu Pyramídy chce mesto riešiť v budúcnosti koncepčne. "Na to, aby bola táto zaujímavá turistická lokalita hodná krajského mesta, je potrebné sa na ňu pozrieť systémovo. To bude úloha všetkých partnerov, vrátane Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Ponitrie, aby sme si povedali, ako má ten finálny stav v budúcnosti vyzerať," zdôraznil primátor.



S jeho názorom súhlasí aj Andrej Berkes z občianskeho združenia Zoborský skrášľovací spolok, podľa ktorého je koncepčný prístup k vrcholu Pyramídy nutný. "Je to jedno z turisticky najatraktívnejších miest v Nitre, takže tá potreba obnovy tu je. Fotopoint je jednou z prvých lastovičiek. Dnes sa pri ňom odfotí osem z desiatich ľudí, ktorí sem prídu. Takže fotopoint funguje, ujali sa aj nočné fotky, ľudia to miesto označujú a vyhľadávajú," povedal.



Podľa Berkesa sa Zoborskému skrášľovaciemu spolku postupne darí meniť zoborské vrchy na turistami vyhľadávané miesto. "Prevádzkujeme tu ferraty, ktoré sú mimoriadne navštevované, na Pyramíde máme nový fotopoint, z neho môžu turisti zísť do revitalizovaného benediktínskeho kláštora. Takže Zobor a jeho okolie naozaj postupne ožíva," dodal Berkes.