Na R1 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou je opäť potrebná známka

Mýtna brána. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Rezort dopravy v stredu (26. 11.) pre mimoriadnu situáciu v okolí Sliača vyňal R1 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou zo spoplatnenia.

Autor TASR
Zvolen 27. novembra (TASR) - Dočasné vyňatie zo spoplatnenia rýchlostnej cesty R1 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou od polnoci neplatí. TASR o tom informovalo Ministerstvo dopravy (MD) SR.

„Ak chcú vodiči tento úsek využiť, potrebujú mať platnú diaľničnú známku,“ priblížila hovorkyňa MD Petra Poláčiková.

