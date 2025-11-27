< sekcia Regióny
Na R1 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou je opäť potrebná známka
Rezort dopravy v stredu (26. 11.) pre mimoriadnu situáciu v okolí Sliača vyňal R1 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou zo spoplatnenia.
Autor TASR
Zvolen 27. novembra (TASR) - Dočasné vyňatie zo spoplatnenia rýchlostnej cesty R1 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou od polnoci neplatí. TASR o tom informovalo Ministerstvo dopravy (MD) SR.
„Ak chcú vodiči tento úsek využiť, potrebujú mať platnú diaľničnú známku,“ priblížila hovorkyňa MD Petra Poláčiková.
Rezort dopravy v stredu (26. 11.) pre mimoriadnu situáciu v okolí Sliača vyňal R1 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou zo spoplatnenia.
„Ak chcú vodiči tento úsek využiť, potrebujú mať platnú diaľničnú známku,“ priblížila hovorkyňa MD Petra Poláčiková.
Rezort dopravy v stredu (26. 11.) pre mimoriadnu situáciu v okolí Sliača vyňal R1 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou zo spoplatnenia.