VODIČI POZOR: Hlásia zdržanie na R1 pri B. Bystrici

Banská Bystrica 25. augusta (TASR) - Na R1 od Banskej Bystrice na Zvolen hlásia vodiči v súvislosti s dopravnými obmedzeniami zdržanie. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.



Dopravné obmedzenia v Banskej Bystrici súvisia s prípravami celoštátnych osláv 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Podľa polície sú počas nedele uzavreté významné dopravné ťahy, a to cestná komunikácia I/69 spájajúca Banskú Bystricu a Zvolen, nábrežná komunikácia I/66 a rýchlostná cesta R1 v pravom jazdnom páse. Premávka je presmerovaná do ľavého jazdného pásu a je tam vytvorená obojsmerná premávka.



Rovnaké komunikácie budú uzavreté aj nasledujúce dni. "Cesta I/69 bude uzavretá od pondelka 26. 8. 18.00 h. Cesta I/66 bude takisto uzavretá od pondelka 26. 8. 21.00 h do utorka 27. 8. do 4.00 h. R1 bude uzavretá od 19.00 h," uviedla polícia.



V deň osláv vo štvrtok 29. augusta bude podľa polície komunikácia I/69 uzavretá od 13.00 h a komunikácia I/66 od 14.00 h. R1 bude uzavretá od 14.00 h.



Celoslovenské oslavy 80. výročia SNP sa v Banskej Bystrici uskutočnia 28. a 29. augusta. Súčasťou osláv bude kultúrno-spoločenský a sprievodný program i vojenská prehliadka. Vláda na ich organizáciu vyčlenila koncom júna celkovo 2,7 milióna eur.