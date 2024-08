Na R1 pri Lehote bude čiastočne uzavretý úsek cesty

Nitra 13. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje motoristov na čiastočnú uzáveru rýchlostnej cesty R1 v okolí Nitry. Uzávera v úseku mosta Lehota sa začne v stredu 14. augusta o 7.00 h a potrvá do štvrtka 29. augusta do 18.00 h. Dôvodom obmedzenia je realizácia sanácie vnútornej rímsy pravého mosta Lehota v pravom jazdnom páse, informovala NDS.



Doprava bude vedená v ľavom jazdnom páse bez obmedzenia. V pravom jazdnom páse bude vedená v dvoch zúžených jazdných pruhoch popri pracovisku.



NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov.