Na R1 pri Žiari nad Hronom budú pre opravu vozovky dopravné obmedzenia

Žiar nad Hronom 4. septembra (TASR) – Na rýchlostnej ceste R1 pri Žiari nad Hronom čakajú od pondelka motoristov dopravné obmedzenia. Dôvodom je oprava vozovky v smere zo Zvolena do Nitry, práce by mali trvať týždeň. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



Diaľničiari na rýchlostnej ceste R1 pri Žiari nad Hronom pracujú na oprave vozovky rýchleho jazdného pruhu ľavého jazdného pásu v úseku dlhom približne štyri kilometre. Počas realizácie prác bude doprava vedená vo voľných jazdných pruhoch.



NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s prácami, a to najmä rýchlostné limity. "Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti," dodala Žgravčáková.