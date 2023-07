Na R1 v Banskej Bystrici bude od 9. júla čiastočná uzávera

Banská Bystrica 7. júla (TASR) - Oprava vozovky a výmena mostných záverov na moste je dôvodom čiastočnej uzávery rýchlostnej cesty R1 v Banskej Bystrici. K dopravnému obmedzeniu dôjde od 9. júla 8.00 h a potrvá do 17. septembra do 18.00 h. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



V prvej etape opravia vozovku vo vnútorných jazdných pruhoch v oboch smeroch, Zvolen aj smer Ružomberok/Brezno. Nasledovať bude oprava cesty vo vonkajších jazdných pruhoch a výmena mostných záverov a v poslednej etape dôjde k výmene mostných záverov vo vnútorných pruhoch takisto v oboch smeroch. Doprava povedie vo voľných pruhoch toho istého jazdného pásu podľa postupu prác.



"NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Najčastejším dôvodom nehôd, často i smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti," zdôraznila Žgravčáková.