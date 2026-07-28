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Na R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu sa pre nehodu spomaľuje doprava
V dôsledku dopravnej nehody je blokovaný pravý jazdný pruh.
Autor TASR
Vlčkovce 28. júla (TASR) - Na rýchlostnej ceste R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu sa pre dopravnú nehodu aktuálne spomaľuje doprava. Informovala o tom Zelená vlna STVR s tým, že došlo k zrážke kamióna s osobným autom.
V dôsledku dopravnej nehody je blokovaný pravý jazdný pruh. Vodiči si musia dať pozor na brzdenie do kolóny.
V dôsledku dopravnej nehody je blokovaný pravý jazdný pruh. Vodiči si musia dať pozor na brzdenie do kolóny.