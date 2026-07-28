Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. júl 2026Meniny má Krištof
< sekcia Regióny

Na R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu sa pre nehodu spomaľuje doprava

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V dôsledku dopravnej nehody je blokovaný pravý jazdný pruh.

Autor TASR
Vlčkovce 28. júla (TASR) - Na rýchlostnej ceste R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu sa pre dopravnú nehodu aktuálne spomaľuje doprava. Informovala o tom Zelená vlna STVR s tým, že došlo k zrážke kamióna s osobným autom.

V dôsledku dopravnej nehody je blokovaný pravý jazdný pruh. Vodiči si musia dať pozor na brzdenie do kolóny.
.

Neprehliadnite

TÝŽDENNÍK: Úplne zbytočný spor

Blanár: Odkaz I. svetovej vojny pripomína, že mier prináša diplomacia

Nezabúdajte: Rozpálené auto v lete je pre deti život ohrozujúce

OTESTUJTE SA: Zvládnete tento logický kvíz bez jedinej chyby?