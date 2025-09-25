< sekcia Regióny
Na R2 medzi Kriváňom a Mýtnou sa dokončujú posledné stavebné práce
Úsek R2 Kriváň - Mýtna vedie členitým terénom doliny Krivánskeho potoka a jeho súčasťou bude aj najdlhšia estakáda na Slovensku.
Autor TASR
Kriváň/Mýtna 25. septembra (TASR) - Výstavba rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou v Banskobystrickom kraji sa blíži ku koncu. Na viac ako deväť kilometrov dlhom úseku sa realizujú posledné stavebné práce. Pre TASR to uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček.
„Finalizujú sa posledné práce na niektorých častiach úseku na obrusných vrstvách vozovky, dokončujú sa protihlukové steny, oceľové zvodidlá, stredové deliace pásy, kde sa budú klásť betónové zvodidlá. Sme veľmi blízko k tomu, aby sa nám podarilo dodržať jesenný termín otvorenia, ktorý sme avizovali,“ uviedol Macháček.
Práce na rýchlostnej ceste pokračujú aj v Kriváni a Mýtnej, v miestach napojenia na už existujúce úseky R2. V polovici augusta bol pre práce pri Mýtnej uzatvorený úsek rýchlostnej cesty vedúci do Tomášoviec, vodiči už vyše mesiaca využívajú obchádzkovú trasu po ceste I/16. „K sprejazdneniu dôjde až v čase sprejazdnenia celého úseku. Nedokázali by sme robiť na napojení, ak by tam bola živá doprava,“ vysvetlil generálny riaditeľ NDS.
Úsek R2 Kriváň - Mýtna vedie členitým terénom doliny Krivánskeho potoka a jeho súčasťou bude aj najdlhšia estakáda na Slovensku. Práce na výstavbe úseku sa začali v roku 2021, rýchlostná cesta mala byť pôvodne dokončená na jar 2024. Zvýšila sa aj cena diela, ktorá bola v zmluve pôvodne stanovená na 232 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. „Zmluvná cena je vo výške zhruba 270 miliónov eur. Detailná výsledná cena však bude známa až po ukončení výstavby a vyčíslení všetkých nákladov,“ dodala pre TASR NDS.
