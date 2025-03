Na R2 pri Tornali sa budú rekonštruovať dva mosty

Rimavská Sobota 13. marca (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje na dvoch mostoch rýchlostnej cesty R2 v okrese Rimavská Sobota realizovať od polovice marca rekonštrukčné práce. Pozostávať budú z opravy mostných záverov a potrvajú necelý mesiac. Vodičov čakajú i dopravné obmedzenia. TASR o tom informovala NDS.



Rekonštrukčné práce sa budú týkať mosta nad Stránskym kanálom a mosta nad cestou III/571 za križovatkou Figa pred mestom Tornaľa. Práce, ktoré sa začnú v pondelok (17. 3.), budú zahŕňať opravu štyroch poškodených častí, prispieť majú k zvýšeniu komfortu motoristov a predĺženiu životnosti jednotlivých mostov.



"Mostné závery sú jednou z najdôležitejších častí mostných objektov. Nachádzajú sa na začiatku a na konci mosta a slúžia na premostenie dilatačnej medzery medzi nosnou konštrukciou a mostnou oporou, medzi dvomi časťami nosných konštrukcií mostov," vysvetlila NDS.



Rekonštrukcia dvojice mostov na R2 pri Tornali si vyžiada i dopravné obmedzenia. Práce by mali trvať približne mesiac, pre minimalizovanie dosahov na dopravu budú realizované v dvoch etapách. "Počas prvej etapy práce obmedzia jazdný pruh smerom do Lučenca. Počas druhej etapy sa práce presunú na jazdný pruh smerom do Košíc. Doprava bude vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu," priblížila NDS.