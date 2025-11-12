Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na R2 pri Zvolene mali záchranné zložky taktické cvičenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Na príprave a realizácii cvičenia sa podľa HaZZ podieľalo spolu viac ako 30 osôb a bolo nasadených desať kusov techniky.

Autor TASR
Zvolen 12. novembra (TASR) - Na novovybudovanom úseku rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Mýtna, ktorý uvedú do prevádzky 20. novembra, mali v stredu záchranné zložky taktické cvičenie. Ako informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti, námetom cvičenia bola dopravná nehoda dvoch osobných motorových vozidiel so zranením troch osôb a únikom pohonných hmôt.

„Hlavným cieľom cvičenia bolo preverenie časov dojazdov jednotlivých zložiek integrovaného záchranného systému (IZS) na miesto udalosti na rýchlostnej ceste R2,“ uviedol HaZZ s tým, že zámerom cvičenia bolo aj preveriť pripravenosť jeho účastníkov na riešenie takýchto udalostí v cestnej doprave a ich vzájomnú súčinnosť. Cvičenie podľa HaZZ potvrdilo, že pripravenosť jednotlivých zložiek je na vysokej profesionálnej úrovni.

Na príprave a realizácii cvičenia sa podľa HaZZ podieľalo spolu viac ako 30 osôb a bolo nasadených desať kusov techniky. Cvičenia sa zúčastnili hasiči z Detvy, Lučenca, Zvolena a Banskej Bystrice, príslušníci Mýtnej polície, posádky Záchrannej zdravotnej služby Bratislava a pracovníci Diaľničnej patroly.
