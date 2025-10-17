< sekcia Regióny
Na obchvate Trstenej opravia mostný záver
Doprava bude v tomto úseku vedená obojsmerne v dvoch zúžených jazdných pruhoch v smere do Poľska.
Autor TASR
Trstená 17. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) bude od pondelka 20. októbra opravovať mostný záver v úseku mosta na R3 na obchvate Trstenej. Práce sú naplánované na dva dni. S osádzaním dopravného značenia sa začne už v nedeľu 19. októbra. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS.
Doprava bude v tomto úseku vedená obojsmerne v dvoch zúžených jazdných pruhoch v smere do Poľska. „Mostný záver je kľúčovou súčasťou nosnej konštrukcie mosta, ktorá je vystavená veľkému zaťaženiu, poveternostným vplyvom a opotrebeniu,“ uviedli diaľničiari s tým, že opravy mostných záverov sú nevyhnutné na zabezpečenie pevnosti, stability a bezpečnosti mosta, ako aj na predĺženie jeho životnosti.
„Mostné závery sú jednou z najviac namáhaných častí mosta. Denne prenášajú tisíce ton zaťaženia. Je nevyhnutné sa o ne starať priebežne, kontrolovať a opravovať ich,“ priblížil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
