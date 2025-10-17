Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 17. október 2025Meniny má Hedviga
< sekcia Regióny

Na obchvate Trstenej opravia mostný záver

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marián Holubčík

Doprava bude v tomto úseku vedená obojsmerne v dvoch zúžených jazdných pruhoch v smere do Poľska.

Autor TASR
Trstená 17. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) bude od pondelka 20. októbra opravovať mostný záver v úseku mosta na R3 na obchvate Trstenej. Práce sú naplánované na dva dni. S osádzaním dopravného značenia sa začne už v nedeľu 19. októbra. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS.

Doprava bude v tomto úseku vedená obojsmerne v dvoch zúžených jazdných pruhoch v smere do Poľska. „Mostný záver je kľúčovou súčasťou nosnej konštrukcie mosta, ktorá je vystavená veľkému zaťaženiu, poveternostným vplyvom a opotrebeniu,“ uviedli diaľničiari s tým, že opravy mostných záverov sú nevyhnutné na zabezpečenie pevnosti, stability a bezpečnosti mosta, ako aj na predĺženie jeho životnosti.

„Mostné závery sú jednou z najviac namáhaných častí mosta. Denne prenášajú tisíce ton zaťaženia. Je nevyhnutné sa o ne starať priebežne, kontrolovať a opravovať ich,“ priblížil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
.

Neprehliadnite

GAŠPAR: Celá opozícia nie je ako Matovič a Kolíková, rokujeme aj vecne

ČERŇANSKÁ: V severoamerickom pohári chceme medaily, vo svetovom top 10

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti