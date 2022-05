TRAGICKÁ NEHODA NA R7: Zrážka kamióna a dvoch áut si vyžiadala obeť

Bratislava 30. mája (TASR) - Na R7 smerom do Bratislavy došlo v pondelok ráno k tragickej dopravnej nehode kamióna a dvoch áut, ktorá si vyžiadala život jednej osoby. Na mieste aktuálne zasahuje polícia. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



"Bratislavskí policajti aktuálne zasahujú pri tragickej dopravnej nehode, ku ktorej došlo na 26 km diaľnice R7 smerom do Bratislavy. Podľa doterajších informácií malo dôjsť k nárazu kamióna do dvoch osobných motorových vozidiel. V dôsledku nárazu utrpela jedna osoba zranenia, ktorým na mieste podľahla," uviedol hovorca.



V súčasnosti je podľa jeho slov tento úsek prejazdný v jednom jazdnom pruhu a dopravu usmerňuje polícia. "Vodičov žiadame, aby pri prejazde zvýšili svoju pozornosť a riadili sa pokynmi polície," doplnil.