< sekcia Regióny
NEHODA PRI BRATISLAVE: Šoféri stoja v hodinovej kolóne
So zdržaním asi 15 minút treba počítať aj smerom z hlavného mesta do Ivanky pri Dunaji.
Autor TASR
Bratislava/Šamorín 21. apríla (TASR) - Na diaľnici R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu sa vodiči v utorok ráno zdržia asi 30 minút. Dôvodom je nehoda dvoch áut v ľavom pruhu na 12. kilometri. Na obchádzke cez Dunajskú Lužnú a Rovinku sa stojí hodinu. Zelená vlna STVR o tom informovala na sociálnej sieti.
Stella centrum informuje aj o 15-minútovom zdržaní na D1 smerom zo Senca na Zlaté piesky a Prístavný most. Desať- až 15- minútové kolóny sa tvoria aj na D2 smerom na Lamač a na D4 v smere do Devínskej Novej Vsi. So zdržaním asi 15 minút treba počítať aj smerom z hlavného mesta do Ivanky pri Dunaji.
