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Na Račianskej ulici v Bratislave treba pre práce rátať s obmedzením
Na vodičov policajti apelovali, aby na prejazd využili alternatívne trasy a riadili sa aktuálnym dopravným značením.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Vodiči budú musieť na Račianskej ulici v Bratislave rátať od piatka (21. 8.) s obmedzením. Dôvodom je oprava havarijnej poruchy kanalizačného potrubia. Práce by sa mali ukončiť v utorok (25. 8.). Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Od piatka od polnoci bude realizovaná oprava havarijnej poruchy kanalizačného potrubia na Račianskej ulici číslo 55, ide o úsek medzi ulicami Jarošova a Legerského. V dôsledku opráv budú uzavreté oba jazdné pruhy v smere z Rače do centra. Práce budú vykonávané aj počas víkendu, pričom predpokladaný termín ukončenia opráv je stanovený na utorok,“ ozrejmili policajti.
Na vodičov apelovali, aby na prejazd využili alternatívne trasy a riadili sa aktuálnym dopravným značením.
„Od piatka od polnoci bude realizovaná oprava havarijnej poruchy kanalizačného potrubia na Račianskej ulici číslo 55, ide o úsek medzi ulicami Jarošova a Legerského. V dôsledku opráv budú uzavreté oba jazdné pruhy v smere z Rače do centra. Práce budú vykonávané aj počas víkendu, pričom predpokladaný termín ukončenia opráv je stanovený na utorok,“ ozrejmili policajti.
Na vodičov apelovali, aby na prejazd využili alternatívne trasy a riadili sa aktuálnym dopravným značením.