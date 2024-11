ELEKTRIČKA ZRAZILA 88-ROČNÚ SENIORKU: Chodkyňa utrpela ťažké zranenia

Bratislava 15. novembra (TASR) - Na križovatke ulíc Račianska - Pionierska v hlavnom meste v piatok skoro ráno zrazila električka seniorku, ktorá jej vošla do dráhy. "Podľa doposiaľ zistených informácií chodkyňa prechádzala cez priechod pre chodcov na červenú," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Silvia Šimková.



V dôsledku zrážky utrpela 88-ročná chodkyňa ťažké zranenia, s ktorými ju previezli do nemocnice na ošetrenie. Premávku v danom úseku usmerňuje policajná hliadka. "Na Račianskej, Púchovskej a Žitnej ulici smerom do mesta sa tvoria kolóny, preto žiadame vodičov, aby využili alternatívne trasy," dodala Šimková.



Príčiny a okolnosti nehody polícia vyšetruje.