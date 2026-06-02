< sekcia Regióny
Nefunkčné semafory na Račianskom mýte opravili
Dopravní policajti do odstránenia poruchy v tomto úseku ručne riadili križovatku.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 2. júna (TASR) - Na Račianskom mýte v Bratislave nefungovali semafory. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti. Pred 13.00 h sa poruchu podarilo odstrániť a semafory sú opäť funkčné.
„Upozorňujeme vodičov, že na Račianskom mýte v Bratislave sú v dôsledku poruchy nefunkčné semafory, preto sa na uvedenom mieste tvoria kolóny,“ priblížila polícia. Dopravní policajti do odstránenia poruchy v tomto úseku riadili križovatku ručne.
„Upozorňujeme vodičov, že na Račianskom mýte v Bratislave sú v dôsledku poruchy nefunkčné semafory, preto sa na uvedenom mieste tvoria kolóny,“ priblížila polícia. Dopravní policajti do odstránenia poruchy v tomto úseku riadili križovatku ručne.