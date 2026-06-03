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Na Račianskom mýte v Bratislave opäť nefungujú semafory
Dopravu na mieste riadi dopravná polícia.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Na Račianskom mýte v Bratislave opäť nefungujú semafory. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.
„V dôsledku nefunkčných semaforov sa v okolí križovatky vytvárajú kolóny a treba počítať so zdržaním,“ upozorňuje polícia.
Dopravu na mieste riadi dopravná polícia. Vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie pokynov a trpezlivosť pri prejazde daným úsekom. Na opatrné a ohľaduplné prechádzanie vyzýva aj Zelená vlna STVR.
Na Račianskom mýte nefungovali semafory aj v utorok (2. 6.).
„V dôsledku nefunkčných semaforov sa v okolí križovatky vytvárajú kolóny a treba počítať so zdržaním,“ upozorňuje polícia.
Dopravu na mieste riadi dopravná polícia. Vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie pokynov a trpezlivosť pri prejazde daným úsekom. Na opatrné a ohľaduplné prechádzanie vyzýva aj Zelená vlna STVR.
Na Račianskom mýte nefungovali semafory aj v utorok (2. 6.).