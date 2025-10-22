Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. október 2025Meniny má Sergej
< sekcia Regióny

Na radare Kojšovská Hoľa eviduje SHMÚ poruchu

.
Na snímke budova Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na Jeséniovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Pracujú na jej odstránení.

Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) eviduje poruchu na radare Kojšovská Hoľa (okres Gelnica). Informuje o tom na sociálnej sieti.

„Dnes, 22. 10. 2025 od 11.20 LSEČ evidujeme poruchu na radare Kojšovská Hoľa. Aktívne pracujeme na jej odstránení,“ konštatuje SHMÚ.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte