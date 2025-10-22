< sekcia Regióny
Na radare Kojšovská Hoľa eviduje SHMÚ poruchu
Pracujú na jej odstránení.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) eviduje poruchu na radare Kojšovská Hoľa (okres Gelnica). Informuje o tom na sociálnej sieti.
„Dnes, 22. 10. 2025 od 11.20 LSEČ evidujeme poruchu na radare Kojšovská Hoľa. Aktívne pracujeme na jej odstránení,“ konštatuje SHMÚ.
„Dnes, 22. 10. 2025 od 11.20 LSEČ evidujeme poruchu na radare Kojšovská Hoľa. Aktívne pracujeme na jej odstránení,“ konštatuje SHMÚ.