Na radnici v Banskej Bystrici vystavujú návrhy obnovy Námestia slobody

Banská Bystrica 3. decembra (TASR) - Foyer historickej radnice v Banskej Bystrici oživila v týchto dňoch výstava všetkých súťažných návrhov obnovy Námestia slobody. Vizualizácie sú umiestnené na 12 paneloch a záujemcovia si ich môžu pozrieť do 14. decembra.



Ako pripomenulo mesto, do druhej etapy súťažného dialógu postúpili návrhy na revitalizáciu druhého najväčšieho námestia v meste pod Urpínom od štyroch architektonických tímov. Medzinárodnej hodnotiacej komisii a prizvaným expertom predstavili koncepty riešenia rekonštrukcie aj dlhodobej vízie Námestia slobody. Komisiu najviac zaujal návrh a koncepčný prístup bratislavského ateliéru BETWEEN, ktorý získal najvyššie hodnotenie a vdýchne novú tvár územiu patriacemu do centrálnej mestskej zóny.



"Obnova dodá námestiu identitu, podporí jeho funkčnú logiku, charakter a vizuálne ho zjednotí. Dočkáme sa tak bezpečnej, bezbariérovej a najmä vizuálne atraktívnej lokality. Je pozitívne, že nosnou myšlienkou víťazného návrhu je návrat k ľudskej mierke, podpora lokálnej identity i histórie a adaptabilita na klimatické zmeny. Približne jednu tretinu riešeného územia budú tvoriť zelené plochy," zdôraznil primátor Ján Nosko.



Ako dodal, napriek tomu, že ide o jedno územie a jedno súťažné zadanie, každý návrh je svojím spôsobom jedinečný.