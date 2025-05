Na radnici v B.Bystrici otvoria výstavu diel odsúdených

Banská Bystrica 19. mája (TASR) - V priestoroch historickej radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici sa v pondelok popoludní uskutoční vernisáž výstavy diel odsúdených. V poradí tretí ročník výstavy diel väznených osôb opäť finančne pomôže i detským onkologickým pacientom, z Banskej Bystrice bude výstava počas júna putovať aj do Košíc a Bratislavy. TASR o tom informovala hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Anna Bečková Ragasová.



Výstava s názvom Láska stále trvá [van Gogh už má dve uši] pozostáva z diel, ktoré odsúdení vytvorili za múrmi väzníc pod odborným vedením a s podporou príslušníkov a zamestnancov ZVJS. Výstava má prezentovať osobnú reflexiu a odhodlanie väznených osôb zmeniť svoju životnú cestu, ale tiež pomôcť detským pacientom. Projekt odštartoval ešte v roku 2023, keď boli prvýkrát vystavené diela odsúdených z Ústavu na výkon väzby (ÚVV) a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) Banská Bystrica.



„Teší ma, že v roku 2025 budeme organizovať už tretí ročník tejto výnimočnej výstavy a nezostalo len pri ojedinelom počine, ale začíname tvoriť tradíciu v pomoci tým najviac zraniteľným a tým, čo potrebujú od nás povzbudenie v tom, že aj ich život napriek osobným zlyhaniam má význam pre túto spoločnosť, ale hlavne pre nich samých,“ uviedol riaditeľ ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica Ivan Petrán s tým, že tento rok sa do projektu zapojili aj ústavy z Bratislavy a Košíc.



Výstava diel odsúdených i tento rok pomôže detským pacientom s onkologickým ochorením, celý výťažok bude venovaný občianskemu združeniu Svetielko nádeje. Návštevníci výstavy si môžu jednotlivé vystavené diela zakúpiť alebo podporiť združenie dobrovoľným príspevkom prostredníctvom QR kódu priamo na mieste.



Vernisáž výstavy sa v priestoroch banskobystrickej historickej radnice uskutoční v pondelok o 17.00 h, pre návštevníkov bude výstava prístupná do 31. mája. Následne sa od 3. do 15. júna presunie do priestorov Miklušovej väznice v Košiciach, od 17. do 29. júna budú diela odsúdených prezentované v umeleckom priestore Merde Royale v Bratislave.