Na radnici v Nitre vznikla zelená strecha, ďalšie pribudnú na školách
Zelená strecha pomôže znižovať prehrievanie budovy, bude zadržiavať dažďovú vodu a zároveň zvýši estetickú hodnotu prostredia.
Autor TASR
Nitra 28. mája (TASR) - Na budove Mestského úradu v Nitre vznikla zelená strecha. Vybudovali ju na ploche 1302 štvorcových metrov. Mesto začalo s realizáciou projektu „zazelenania“ strechy úradu na jeseň minulého roka. Kompaktný zelený povrch by mal vzniknúť v horizonte dvoch až troch rokov, informovala radnica.
Zelená strecha pomôže znižovať prehrievanie budovy, bude zadržiavať dažďovú vodu a zároveň zvýši estetickú hodnotu prostredia. Zmena podľa magistrátu prispeje k posilneniu biodiverzity v centre mesta. Cena diela bola 130.735 eur bez DPH.
Rekonštrukcia strechy zahŕňala výmenu pôvodného povrchu. Pôvodná strecha bola pokrytá štrkom, ktorý bolo potrebné odstrániť spolu s nefunkčnými zariadeniami a pôvodnými prístupovými chodníkmi k technológiám na streche. Zrealizovali aj nové zateplenie, oplechovanie atík a položili novú krytinu vhodnú pre zelené strechy. Okraje striech, svetlíky a technologické zariadenia boli opätovne zabezpečené štrkovým prísypom.
Zvyšná plocha dostala špeciálny substrát, do ktorého bola vysadená zmes rozchodníkov. Tieto nenáročné rastliny sú vhodné pre vegetačné strechy a extrémne stanovištia.
V minulom roku radnica dokončila zelenú strechu aj na Správe zariadení sociálnych služieb na Jánskeho ulici. Ďalšie vodozádržné opatrenia na extenzívnych zelených strechách bude realizovať aj na budovách Materskej školy Bazovského, Základnej školy Nábrežie mládeže a Základnej školy Benkova.
