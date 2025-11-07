< sekcia Regióny
Na radnici v Novej Bani vymieňajú šindľovú strechu
Autor TASR
Nová Baňa 7. novembra (TASR) - Budovu novobanskej historickej radnice zahaľuje v týchto dňoch lešenie, dôvodom sú práce na výmene šindľovej strechy budovy. Rekonštrukciu strechy tejto národnej kultúrnej pamiatky mesto realizuje vďaka dotácii z ministerstva kultúry, práce by mali byť podľa Lenky Šubovej z novobanského mestského úradu hotové v polovici decembra.
Prostriedky vo výške 230.000 eur získalo mesto z programu Obnov si svoj dom, v ktorom bolo úspešné opakovane. Už v predchádzajúcich rokoch získalo financie aj na vypracovanie projektovej dokumentácie či zakúpenie šindľa. Ten mesto kúpilo už vlani a uskladnilo, čo bolo podľa Šubovej správne aj z technologického hľadiska.
Aktuálne prebieha na budove oprava krovu so zachovaním prvkov, ktoré majú historickú hodnotu, nasledovať bude výmena starého šindľa za nový. Šubová priblížila, že šindeľ je aktuálne prírodnej farby. „Je to biely smrek, ktorý je naimpregnovaný,“ poznamenala s tým, že istý čas bude preto strecha budovy netypického výzoru.
Dôvodom je technologický postup, na základe ktorého je možné aplikovať dechtový olejový náter až po približne šiestich mesiacoch. Ten bude mesto približne v lete budúceho roka aplikovať z vlastných prostriedkov. Šubová dodala, že v obnove radnice chce mesto pokračovať aj v budúcich rokoch a opätovne sa bude uchádzať o externé zdroje na tento účel.
Budova mestskej radnice je dominantou centra Novej Bane. Pôvodne štvorpodlažná gotická stavba pevnostného charakteru bola postavená po roku 1353. Ako sa uvádza na internetovej stránke mesta, v prvej polovici 18. storočia bola po požiari prestavaná. Odstránili jej tretie poschodie a doplnili ju hranolovou vežou. Aktuálne v budove sídli Pohronské múzeum, nachádza sa tam aj obradná sieň a radničná vináreň.
