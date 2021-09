Na Radvanskom jarmoku v Banskej Bystrici predvádzajú aj výrobu črpáka

Banská Bystrica 11. septembra (TASR) - Nielen banskobystrické Námestie SNP, ale aj priľahlé uličky a zákutia sú počas soboty centrom záujmu návštevníkov 363. Radvanského jarmoku. Okrem práce a prezentácie výroby asi 150 remeselníkov je tam totiž možné navštíviť aj viaceré sprievodné podujatia, ktoré predstavujú to, čo sa na bežných jarmokoch nevidí.



"Napríklad na nádvorí radnice máme otvorenú heľpiansku kúdeľnú izbu, kde sú ukážky pradenia, snovania, nitelníc a tiež výstava výšiviek z Heľpy," povedala pre TASR vedúca oddelenia kultúry na Mestskom úrade v Banskej Bystrici Jana Očenášová.



Majster Miroslav Strečok z Priechodu tam predvádza výrobu tradičného bačovského črpáka a podvečer sa tam uskutoční aj koncert maďarskej cimbalistky Viktórie Harencsár. "V ÚĽUV-e na Dolnej ulici je zase Dvor remesiel, zameraný na spracovanie ovčej vlny," doplnila Očenášová.



Ako ďalej priblížila, tento rok si organizátori pripomínajú desať rokov od zápisu Radvanského jarmoku do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. Tomu je venovaná aj výstava na Lazovnej ulici.



Tohtoročný Radvanský jarmok je zameraný na včelárstvo, mágiu a ľudové liečiteľstvo. Stánky umiestnené na Námestí SNP, v Dolnej ulici a okolí Barbakanu ponúkajú teda nielen ľudovo-umelecké výrobky, ale aj rôzne včelie produkty.



"V tomto roku z dôvodu dodržania epidemických opatrení nezabezpečujeme stánky s občerstvením ani zábavné atrakcie. O tradičné jarmočné dobroty sa starajú kamenné prevádzky," informovala hovorkyňa mesta Zdenka Marhefková.



Mesto rozmiestnilo kultúrny program jarmoku do viacerých lokalít centra. Hlavným dejiskom koncertov či folklórnych vystúpení je areál Múzea SNP.



Radvanský jarmok trvá v sobotu do neskorých večerných hodín a skončí sa oficiálne v nedeľu (12. 8.) popoludní, a to poďakovaním remeselníkom na hlavnom pódiu pri pamätníku SNP a koncertom rómskeho súboru zo Zvolena Romano Jilo.