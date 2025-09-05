< sekcia Regióny
Na Radvanský jarmok mieri okolo 250 remeselníkov aj zo zahraničia
Autor TASR
Banská Bystrica 5. septembra (TASR) - Na tohtoročný 367. Radvanský jarmok, ktorý v Banskej Bystrici na Námestí SNP slávnostne otvoria v piatok 12. septembra o 16.30 h, mieri zo všetkých kútov Slovenska, ale i z Maďarska, Poľska, Česka a Slovinska okolo 250 remeselníkov. Najstarší z nich je z Detvy, má 87 rokov a vyrába pastierske opasky, kapsy, pracky či remene. Najmladší remeselník má 19 rokov a pokračuje v kováčskej tradícii svojich predkov. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.
Tento ročník jarmoku bude výnimočný, pretože mesto pod Urpínom si pripomína 770. výročie udelenia mestských práv. Do ulíc prinesie bohatý hudobný a kultúrny program, rozpravy o histórii mesta, výstavy, divadlá či tvorivé dielne pre najmenších.
Návštevníci si budú môcť na nádvorí Barbakánu pozrieť remeslá typické pre stredovek, napríklad odlievanie zvonov, kováčstvo, hrnčiarstvo či tkáčstvo. Trh tradičných remesiel a stánky s ľudovo-umeleckými výrobkami otvoria v piatok o 10.00 h, počas jarmočného víkendu o 9.00 h. Stánky s občerstvením budú ponúkať tradičné jarmočné špeciality už od štvrtka (11. 9.) od 9.00 h až do polnoci.
„Priestor medzi kostolom Nanebovzatia Panny Márie a Barbakánom sa premení na historické mestečko. Okrem rozprávok, meštianskych a šľachtických tancov, rytierskych turnajov, ukážok lukostreľby a šermu bude zaujímavé sledovať Cech Terra de Selinan, ktorý predvedie dobovú hygienu a lazebníctvo. V sobotu (13. 9.) bude lokalita patriť rozpravám o mestskom opevnení, ale i o získaní privilégia organizovať Radvanský jarmok. Ukážky starobylého remesla ručného písania - kaligrafie predvedie v nedeľu (14. 9.) Jana Badinská,“ priblížila Marhefková.
Jarmočníci si pripomenú aj 20. výročie zapísania fujary do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. V programe sa predstavia fujaristi z Banskej Bystrice a okolia, trombitáši z folklórnych skupín a súborov i traja fujaristi vo veku desať až 12 rokov. Počas jarmoku odprezentuje majster ľudovo-umeleckej výroby Michal Fiľo a Martin Albedínsky postup výroby tejto kráľovnej medzi hudobnými nástrojmi.
