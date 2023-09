Na Radvanský jarmok prišli aj hostia z partnerských miest

Banská Bystrica 8. septembra (TASR) - Mesto pod Urpínom žije od piatka do nedele (10. 9.) najväčším kultúrno-spoločenským podujatím roka - 365. Radvanským jarmokom. Jeho tohtoročným motívom je štvorica kovospracujúcich remesiel - mediarstvo, cinárstvo, zlatníctvo a kováčstvo. Zúčastňuje sa na ňom takmer 300 remeselníkov zo Slovenska i zahraničia.



Ako TASR v piatok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková, pozvanie na jarmok prijali aj delegácie z partnerských miest, maďarského Šalgótarjánu a Dabašu, talianskej Alby a nemeckého Halberstadtu, s ktorými Banská Bystrica spolupracuje v oblasti kultúry, vzdelávania, ekonomiky či obchodu. Vzájomne si pomáhajú pri organizovaní podujatí, riešení projektov a pri rozvoji cestovného ruchu.



"Práve s Halberstadtom oslávilo naše mesto tento rok 25. výročie vzájomnej spolupráce. V lete sme sa tam zúčastnili aj na stretnutí partnerských miest. Obdarili nás vzácnym darom - stromom. Orech čierny ako symbol nášho priateľstva a dobrých vzťahov sme vo štvrtok (7. 9.) spoločne so zástupcami Halberstadtu zasadili v parku pod Pamätníkom SNP," priblížil druhý zástupca primátora Martin Majling.



Podľa Marhefkovej počas Radvanského jarmoku budú môcť návštevníci sledovať umenie dvoch desiatok remeselníkov z Maďarska a v kultúrnom programe aj ich folklórny súbor Nógrad.



"Naše pozvanie na jarmok prijali i zástupcovia z talianskeho mesta Alba, ktoré sme navštívili na jar. Podobne ako nás oni previedli odbornou školou zameranou na výchovu budúcich vinárov, tak aj my im plánujeme ukázať Strednú odbornú školu Pod Bánošom, ktorá zachováva tradície a patrí k výnimočným školám v našom regióne. Verím, že to bude príležitosť otvoriť možnosti medzinárodnej spolupráce medzi školami v budúcnosti," zdôraznil primátor Ján Nosko.



Na znak úcty venoval zahraničným hosťom remeselne vyrobenú kachlicu zhotovenú podľa originálu z 15. storočia, ktorý sa nachádza v zbierkach Stredoslovenského múzea.