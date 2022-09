Na Radvanský jarmok sa chystá takmer 250 remeselníkov

Banská Bystrica 4. septembra (TASR) – Takmer 250 remeselníkov nielen zo Slovenska, ale i zo srbskej Vojvodiny, Maďarska, Česka a Poľska predstaví návštevníkom svoje zručnosti na 364. ročníku Radvanského jarmoku, ktorý sa v centre Banskej Bystrice začína 8. septembra a potrvá do 11. septembra. Motívom tohtoročného bude hrebenárstvo, ktorého hlavným centrom bola v minulosti Radvaň, kedysi samostatná obec. TASR o tom informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



Radvanský jarmok je zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a po "covidovej" prestávke pred dvomi rokmi a čiastočne obmedzenom minulom ročníku sa vracia späť do ulíc mesta pod Urpínom.



"Hrebenárske remeslo, ktoré sa zachovalo do dnešných dní, vo všetkej svojej kráse predvedie majster Ľudovít Cehelský. Návštevníkom porozpráva aj o výrobe hrebeňov z rohoviny," poznamenala Lýdia Baranová z oddelenia kultúry magistrátu.



Stánky s ľudovými remeselníkmi a ich ukážky výroby doplnia stánky s typickými jarmočnými špecialitami, zábavné atrakcie a kolotoče, ale i pestrý kultúrny program. Počas jednotlivých dní spríjemnia náladu folklórne skupiny a súbory, rovnako koncerty známych spevákov a kapiel. Organizátori pripravili aj program pre deti, tvorivé dielne, návštevníci uvidia stredoveký tábor, lukostrelecký turnaj či šermiarske súboje.



"Špecifickým zvykom Radvanského jarmoku sa stalo, že si mládenci a muži kupujú drevené varešky, ktorými symbolicky udrú dievčatá a mladé ženy po zadku. Táto tradícia sa zachováva počas jarmočných dní až do súčasnosti. Drevená vareška je tak dodnes považovaná za tradičný symbol jarmoku," dodal Strelec.



Tradícia Radvanského jarmoku siaha do 17. storočia. Veľký význam však nadobudol najmä v 19. storočí, keď mali osobitné miesto modrotlačiari, súkenníci, čižmári, klobučníci, hrebenári, krpčiari, medovnikári, výrobcovia produktov z dreva, slamy a prútia.