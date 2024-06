Zvolen 26. júna (TASR) - Na Rákoši vo Zvolene pokračujú práce na výstavbe kruhovej križovatky. TASR o tom informovala Lenka Štepáneková, hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je investorom stavby.



Dodala, že po odfrézovaní živičných krytov a odkopoch pláne realizujú výmeny a nové konštrukčné vrstvy. Sú to aj cestné obrubníky, dažďová kanalizácia i oporný múrik z betónových palisád v telese výjazdu na bývalé obchodné centrum. Súčasťou sú aj prislúchajúce chodníky a ich prepojenia na existujúci chodník. Uskutočnené boli tiež prekládky, prípadne ochrany vodovodu, sietí.



Stavenisko odovzdal BBSK zhotoviteľovi na začiatku júna tohto roka. V súčasnosti kraj uvádza, že práce pokračujú podľa harmonogramu. Podľa zmluvy majú trvať rok. Na základe výsledkov verejného obstarávania sa víťazom stala spoločnosť Doprastav s cenou 1.553.487 eur s DPH. Predseda kraja Ondrej Lunter objasnil, že časť zdrojov bude z rozpočtu BBSK a zvyšné budú z eurofondov. "Najzložitejšia bude prekládka vedenia vysokého napätia. Ak to bude bez problémov, veríme, že termín odovzdania bude aj skôr ako o rok," podotkol pri odovzdaní staveniska.



Priblížil, že okrem križovatky okolo nej pribudnú aj združený chodník pre cyklistov i chodcov a obrubníky. Podľa neho bude mať kruhová križovatka dva jazdné pruhy. "Znamená to, že bude aj nad súčasné kapacity. Mala by tak plne slúžiť doprave, ktorá bude aj v budúcnosti narastať, a už by tu nemalo byť zdržanie," zdôraznil.



Kruhová križovatka v časti Rákoš vznikne na vjazde do Zvolena v smere zo Sliača, blízko bývalého nákupného strediska. Práce si vyžadujú i dopravné obmedzenia.