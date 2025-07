Na Ranči pod Babicou sa začal festival pre milovníkov folku a country

Bojná 11. júla (TASR) - Legendy žánrov folk a country sa stretli v Bojnej v okrese Topoľčany. Na Ranči pod Babicou sa začal 20. ročník festivalu FestDobre, ktorý potrvá do nedele 13. júla, informoval jeho organizátor Ivan Cali Podolský.



Jedným z najväčších lákadiel festivalu je austrálska country hviezda Wayne Law, ktorý sa vracia na festival po 17 rokoch. Na pódium sa vráti aj Juhoafričan, bluesman a pesničkár Gerald Clark, po viac ako 15 rokoch aj James Evans so svojím novým zoskupením.



Z českých a slovenských legiend folk a country sa predstavia skupiny Nezmaři, Cop, Slávek Janoušek či Zdeněk Vřešťál (Nerez). Poutníci na festivale v Bojnej oslávia svoj 5000. koncert vo svojej 55-ročnej histórii. Chýbať nebudú ani František Nedvěd, Marien, Martin Geišberg, Neznámi či Allan Mikušek.



Návštevníkov budú zabávať aj Moruša, Marie Tilšarová, Janko Svetlan Majerčík, Janka Máčovská, Ľubo Konečný, Bobova Diéta či PaciPacifik. Nováčikom na festivale bude David Benda, svetový šampión v hre na bendže, sprevádzaný svojou skupinou Sebastellar. Doplní ho pesničkár Peter Juhás či dvojnásobný držiteľ ceny Anděl v Čechách Thom Artway. Súčasťou festivalu je bohatý sprievodný program, remeselné mestečko aj tvorivé dielne pre deti i dospelých.



História festivalu siaha do roku 2006, keď vznikol ešte pod názvom CountryFest Bohunice. Už nasledujúci rok sa premenoval na FestDobré Bohunice, kde v Jaslovských Bohuniciach organizátor vybudoval jeden z najznámejších folk a country festivalov na Slovensku a v Čechách. V roku 2024 si podujatie našlo svoj nový domov na Ranči pod Babicou v Bojnej. „Posledný presun sme museli urobiť po kovide najmä z ekonomického hľadiska,“ zhodnotil Podolský.