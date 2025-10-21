< sekcia Regióny
Na Rastislavovej ulici v Košiciach pribudnú ďalšie obmedzenia
Dôvodom je pokračovanie stavebných prác v rámci jej súvislej opravy.
Autor TASR
Košice 21. októbra (TASR) - Na Rastislavovej ulici v Košiciach dôjde od stredy (22. 10.) k ďalším dopravným obmedzeniam. Dôvodom je pokračovanie stavebných prác v rámci jej súvislej opravy. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti.
„Čiastočne sa uzavrie Rastislavova ulica v časti od križovatky so Štúrovou po križovatku s Kukučínovou ulicou. Doprava v tomto úseku bude vedená iba jednosmerne v smere od Kukučínovej na Štúrovu ulicu,“ uvádza s tým, že vodiči sa zo Štúrovej a Moyzesovej ulice na Rastislavovu nedostanú a budú musieť využiť náhradné trasy - napríklad cez Zborovskú ulicu. Chodci budú môcť využívať existujúci chodník, ktorý nebude uzavretý.
Mesto zároveň pripomína, že naďalej ostáva uzavretý aj 400 metrov dlhý úsek Rastislavovej ulice od križovatky s Kukučínovou po križovatku s ulicou Milosrdenstva.
Motoristov žiada o trpezlivosť, sledovanie a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
