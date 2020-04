VIDEO: Požiar stajní na Vrakuni sa rozšíril na autovrakovisko

Bratislava 25. apríla (TASR) – Požiar budovy stajní v bratislavskej Vrakuni sa rozšíril aj na objekt vedľajšieho autovrakoviska. Momentálne na mieste zasahuje viac ako 80 profesionálnych a dobrovoľných hasičov z okolitých mestských častí a obcí. TASR o tom informovala Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).



"Dobrovoľní hasiči vytvárajú čerpacie stanovisko na zabezpečenie hasebnej látky," priblížila Križanová s tým, že požiar pomáhajú uhasiť profesionáli hasiči zo všetkých bratislavských hasičských staníc, zo Záchrannej brigády HaZZ v Malackách a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí a mestských častí Rača, Podunajské Biskupice, Prievoz, Most pri Bratislave, Čunovo, Záhorská Bystrica, Stupava a Devínska Nová Ves.







Starosta Vrakune Martin Kuruc v tejto súvislosti vyzýva na sociálnej sieti ľudí, aby dávali pozor na svoje zdravie a životy, na mieste udalosti v smere od Ráztočnej ulice do Mosta pri Bratislave nezastavovali autami, nefotografovali a nefilmovali požiar. Podľa neho bude informácií v médiách a na sociálnej sieti určite dosť. "Behajú v okolí splašené kone z blízkeho žrebčína, tak dávajte pozor aj na ne," apeluje Kuruc. Podľa informácií bratislavskej mestskej polície ušlo do poľa asi desať koní.



Starosta zároveň verí, že požiar sa podarí dostať pod kontrolu čo najskôr, obzvlášť pri veternom počasí.