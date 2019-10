S registráciou do parkovacieho systému Petržalky pomáha aplikácia

Bratislava 31. októbra (TASR) – V súvislosti s piatkovým (1. 11.) spustením parkovacieho systému v Petržalke zverejnila mestská časť mobilnú aplikáciu Urbi – Parkovanie Petržalka. Umožní registráciu ďalších áut a v prípade, že ju využijú aj tí, ktorí nemajú trvalý pobyt v Petržalke, nebudú musieť do 10. novembra za parkovanie platiť.



"Aplikácia je dostupná pre telefóny s operačným systémom iOS aj Android, stiahnutie z aplikačných obchodov je zadarmo. Petržalčania, ktorí sa už zaregistrovali, je ich vyše 15.000, túto mobilnú aplikáciu používať nemusia," objasnil starosta Petržalky Ján Hrčka. Opatrenie vysvetlil tým, že počas prvých desiatich dní od spustenia systému chce samospráva najmä upozorňovať na nové pravidlá a nechať verejnosti čas, zvyknúť si na nový systém.



Po 10. novembri bude aplikácia Urbi – Parkovanie Petržalka fungovať najmä pre ľudí bez trvalého pobytu v mestskej časti. Aby sa vyhli plateniu za parkovanie od pondelka do štvrtka medzi 8.00 - 18.00 h a cez víkend, budú sa musieť v aplikácii prihlásiť pri príchode na parkovisko a odhlásiť pri odchode. "Jednoducho povedané, vymieňame peniaze za dáta, aby sme vedeli presne identifikovať, kde máme s parkovaním v Petržalke najväčšie problémy a mohli ich vyriešiť. V noci je však s parkovaním v Petržalke veľký problém, preto si ľudia bez trvalého pobytu budú musieť zaplatiť, alebo v Petržalke neparkovať, aby nebrali parkovacie miesta Petržalčanom," zdôraznil Hrčka.



Samotný systém bude fungovať tak, že zamestnanci miestneho úradu aj mestskí policajti budú mať k dispozícii aplikáciu, pomocou ktorej budú môcť okamžite skontrolovať, či je auto podľa evidenčného čísla zaregistrované v systéme. V prípade, že nebude, budú môcť policajti nasadiť tzv. papuču a uložiť pokutu za priestupok.



Najväčšia bratislavská mestská časť využíva možnosť zaviesť vlastný pilotný parkovací systém v medziobdobí, kým začne v roku 2021 platiť schválená celomestská parkovacia politika. Petržalčania by mohli parkovať bezplatne 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Obyvatelia bez trvalého pobytu v Petržalke budú môcť bezplatne parkovať len počas dňa, teda medzi 8.00 a 18.00 h a počas víkendov. V noci bude pre nich parkovanie spoplatnené sumou jedno euro za každú začatú hodinu, respektíve budú musieť parkovať mimo vyhradených parkovacích miest.



Samospráva začne pilotný parkovací systém zavádzať najprv v lokalite Dvory, postupne bude nabiehať na celom území mestskej časti.