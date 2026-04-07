Na registráciu do Týždňa dobrovoľníctva ostávajú posledné dni
Autor TASR
Banská Bystrica 7. apríla (TASR) - Na registráciu do Týždňa dobrovoľníctva, ktorého 18. ročník sa uskutoční od 18. mája do 24. mája, ostáva už len niekoľko dní. Organizácie môžu svoje aktivity prihlasovať ešte do 10. apríla prostredníctvom internetovej stránky www.tyzdendobrovolnictva.sk. TASR o tom informovala Eva Ščepková z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.
Týždeň dobrovoľníctva ponúka podľa organizátorov jedinečnú príležitosť zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít, stretnúť výnimočných ľudí a podať pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné. „Počas siedmich dní sa po celom Slovensku stretávajú ľudia, organizácie, školy a firmy, aby urobili konkrétne dobré skutky pre svoje okolie - spoločne, zmysluplne a dobrovoľne,“ podotkla Ščepková s tým, že je to zároveň príležitosť poukázať na množstvo užitočnej práce, ktorá sa vďaka dobrovoľníctvu na Slovensku vykonáva.
Do kampane sa podľa jej slov každoročne zapája široké spektrum subjektov, vďaka čomu nadviažu organizácie nové kontakty s ľuďmi zdieľajúcimi podobné hodnoty a taktiež získajú potenciálnych dlhodobých dobrovoľníkov a dobrovoľníčky.
Ščepková dodala, že organizácie sa môžu do nového ročníka Týždňa dobrovoľníctva prihlásiť do 10. apríla prostredníctvom oficiálneho webu www.tyzdendobrovolnictva.sk a www.growni.sk/tyzdendobrovolnictva. Pre verejnosť budú dobrovoľnícke príležitosti zverejnené od 20. apríla.
Týždeň dobrovoľníctva pripravuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami v Banskej Bystrici, Bratislave, Nitre, Žiline, Trenčíne, Trnave a Prešove. V poradí 18. ročník Týždňa dobrovoľníctva je súčasťou Medzinárodného roka dobrovoľníctva 2026.
