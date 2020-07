Na rekonštrukcii Warholovho múzea bude participovať aj Technická unive

Prešov/Medzilaborce 22. júla (TASR) – Na rekonštrukcii budovy Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach bude spolupracovať aj Technická univerzita (TUKE) v Košiciach. Na základe memoranda, ktoré s univerzitou v utorok (21. 7.) podpísal predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský, má škola navrhnúť projekčné práce, zadefinovať rozsah činností pre inžiniering a poskytovať odborné služby počas prípravy projektovej dokumentácie i samotnej realizácie. O podpise memoranda informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



"Nový vzhľad múzea by mal korešpondovať s jedinečným európskym významom a odkazom samotného Andyho Warhola. V univerzite a jej kreatívnom tíme, ktorý nám pre tento výnimočný projekt ponúkol výnimočné riešenia a pozoruhodný koncept, vidíme záruku, že táto kultúrna inštitúcia v Medzilaborciach bude unikátom," uviedol k projektu, na ktorého realizáciu vláda v októbri 2019 vyčlenila 7,1 milióna eur, Majerský s tým, že univerzita už od minulého roka pracovala na architektonickej štúdii a dopracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. "Sme veľmi radi, že budeme môcť spolupracovať na tejto ušľachtilej myšlienke," zhodnotil memorandum rektor TUKE Stanislav Kmeť.



Podľa Jeleňovej závisia ďalšie prípravné práce i samotná realizácia projektu od finančných prostriedkov prisľúbených bývalou vládou, ktoré však zatiaľ krajská samospráva nedostala. "Prvá splátka vo výške dva milióny eur mala byť pôvodne vyplatená do konca januára tohto roku, z dôvodu mimoriadnej situácie sa plnenie uznesenia posunulo na neskorší termín," priblížila. Ako Majerský doplnil, PSK o uvoľnení finančných prostriedkov intenzívne s ministerstvom financií komunikuje. "Záleží nám na tom, aby sme tento zmysluplný projekt naplno odštartovali a vynovené múzeum v Medzilaborciach dostali na svetovú mapu kultúry," dodal.



Rekonštrukcia múzea má podľa Jeleňovej slov priniesť okrem rekonštrukcie celej budovy aj rozšírenie galérie a depozitu, vznik nových ateliérov, priestor pre vzdelávacie programy až po pútavejšie expozície. "Prestavba tejto kultúrnej inštitúcie ponúkne do budúcna možnosti usporiadania rôznych podujatí, ako aj prezentácie umenia v exteriéri na strešnej terase, fasáde budovy, ako aj na novom námestí pred samotnou budovou," uzavrela.