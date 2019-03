Na rekonštrukciu ciest a mostov v Košickom kraji ide 49 miliónov eur

Košický kraj vlastní takmer 2000 kilometrov ciest, z toho v zlom technickom stave je takmer tretina z nich.

Košice 6. marca (TASR) - S opravami výtlkov na cestách II. a III. triedy už začala Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK). Rozsiahlejšie opravy a rekonštrukcie budú realizovať od druhej polovice marca. V tomto roku je na opravy, rekonštrukcie a údržbu mostov a ciest vyčlenených 49 miliónov eur, informoval v stredu Úrad KSK.



"Z úveru z Európskej investičnej banky chceme zrekonštruovať tri mosty a viac ako 40 kilometrov ciest za takmer 21 miliónov eur. Finančne najnákladnejšou bude rekonštrukcia povodňami poškodených ciest v okrese Košice-okolie v celkovej dĺžke takmer 22 kilometrov," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Ide o cesty medzi Kysakom a Malou Lodinou, Kostoľanmi nad Hornádom, Družstevnou pri Hornáde, Trebejovom a Obišovcami za viac než 2 milióny eur. "Nový šat okrem iných úsekov dostanú aj cesty medzi obcami Boliarov a Bačkovík, v intraviláne Spišskej Novej Vsi, spojka do Letanoviec, cesta medzi Bajanmi a Lekárovcami, medzi Malým Ruskovom a Plechoticami, Zemplínskym Jastrabím a Cejkovom, ako aj v obci Drnava a spojka do Čučmy," konštatoval riaditeľ SC KSK Jozef Rauch.



Z vlastných zdrojov vyčlenil kraj viac než 12 miliónov eur. Z nich chce väčšinu investovať do rekonštrukcie mostov. Opravy sa dočká napríklad most cez rieku Laborec pri Michalovciach a pri Vojanoch, most cez rieku Slaná v Brzotíne aj most cez rieku Hnilec pri Gelnici. "S rekonštrukciami viacerých mostov sme začali už v minulom roku, dokončiť by sme ich chceli hneď, ako to počasie dovolí. Ide napríklad o most cez Olšavu za Olšovanmi, most za Veľkými Raškovcami či most cez rieku Ondava pri Sirníku," doplnil riaditeľ.



Šesť ciest chce kraj opraviť z eurofondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). V tomto roku by to mala byť cesta od obce Spišské Vlachy po Spišskú Novú Ves, ďalšie úseky by mali byť dokončené až o rok.



Už vlani začal kraj opravovať cesty technológiou tzv. studeného asfaltovania, ktorá je o 40 percent lacnejšia ako klasická asfaltová zmes. V tomto roku chce na opravy využiť aj tzv. mikrokoberec, ktorý je tiež o tretinu lacnejší. "Tieto technológie majú porovnateľnú kvalitu ako štandardné asfaltovanie. Využívajú sa najmä v extravilánoch a rovinatých terénoch. Vďaka úspore financií vieme opraviť väčšie množstvo ciest," konštatoval Rauch.



KSK vlastní takmer 2000 kilometrov ciest, z toho v zlom technickom stave je takmer tretina z nich. "V minulom roku sa nám podarilo opraviť viac ako 70 kilometrov ciest vo všetkých okresoch kraja, čo je trikrát viac ako rok predtým," uviedol Trnka.