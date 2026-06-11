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Na rekonštrukciu Dubnického kaštieľa získali takmer dva milióny eur
Podľa primátora je kaštieľ Ilešháziovcov najväčšou historickou pamiatkou Dubnice nad Váhom a patrí medzi najväčšie v strednej Európe.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 11. júna (TASR) - Mesto Dubnica nad Váhom zrekonštruuje za takmer dva milióny eur z eurofondov ďalšiu časť Dubnického kaštieľa a jeho okolia, ako aj priľahlého Parku J. B. Magina. Dekrét o pridelení finančných prostriedkov podpísali vo štvrtok primátor mesta Peter Wolf a minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý).
Podľa primátora je kaštieľ Ilešháziovcov najväčšou historickou pamiatkou Dubnice nad Váhom a patrí medzi najväčšie v strednej Európe. Momentálne v zrekonštruovanej časti sídli múzeum, na nádvorí sa konajú kultúrno-spoločenské podujatia. Ďalšie rekonštrukcie si v budúcnosti vyžiadajú milióny eur.
„Rekonštrukcia kaštieľa si vyžaduje množstvo finančných prostriedkov, a preto sme to rozdelili na etapy a pripravili viacero projektových dokumentácií. V tejto etape zrekonštruujeme nádvorie kaštieľa a jedno krídlo, pred kaštieľom pribudne parkovisko a pešia zóna, kruhová križovatka, osvetlenie a priechod pre chodcov. V Parku J. B. Magina zrekonštruujeme verejné osvetlenie, chodníky, pribudne kamerový systém,“ doplnil Wolf.
Ako dodal, celkový objem finančných prostriedkov na rekonštrukciu je viac ako 1,94 milióna eur, asi 200.000 z nich zafinancujú z mestského rozpočtu. Radnica už ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa, s prácami by sa mohlo začať na jeseň, dokončiť by ich mali za 12 mesiacov. Na kompletné zrekonštruovanie kaštieľa bude podľa Wolfa potrebných v budúcnosti ešte asi 20 miliónov eur.
Podľa Migaľa je spolupráca s dubnickou radnicou ukážkou toho, ako sa majú čerpať finančné prostriedky z eurofondov. Aj vďaka prístupu, aký má dubnická samospráva, sa podľa neho podarilo čerpanie eurofondov na Slovensku trojnásobne zrýchliť.
„Na Slovensku máme veľa kultúrnych pamiatok, ktoré si vyžadujú aj oveľa väčšie finančné injekcie. Pokiaľ sa to robí takto postupne, po jednotlivých krokoch, tak sa dajú aj tie peniaze rozumne minúť. Ako dobrí hospodári ich vieme potom míňať po celom Slovensku na podobné kultúrne pamiatky,“ zdôraznil minister.
Podľa primátora je kaštieľ Ilešháziovcov najväčšou historickou pamiatkou Dubnice nad Váhom a patrí medzi najväčšie v strednej Európe. Momentálne v zrekonštruovanej časti sídli múzeum, na nádvorí sa konajú kultúrno-spoločenské podujatia. Ďalšie rekonštrukcie si v budúcnosti vyžiadajú milióny eur.
„Rekonštrukcia kaštieľa si vyžaduje množstvo finančných prostriedkov, a preto sme to rozdelili na etapy a pripravili viacero projektových dokumentácií. V tejto etape zrekonštruujeme nádvorie kaštieľa a jedno krídlo, pred kaštieľom pribudne parkovisko a pešia zóna, kruhová križovatka, osvetlenie a priechod pre chodcov. V Parku J. B. Magina zrekonštruujeme verejné osvetlenie, chodníky, pribudne kamerový systém,“ doplnil Wolf.
Ako dodal, celkový objem finančných prostriedkov na rekonštrukciu je viac ako 1,94 milióna eur, asi 200.000 z nich zafinancujú z mestského rozpočtu. Radnica už ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa, s prácami by sa mohlo začať na jeseň, dokončiť by ich mali za 12 mesiacov. Na kompletné zrekonštruovanie kaštieľa bude podľa Wolfa potrebných v budúcnosti ešte asi 20 miliónov eur.
Podľa Migaľa je spolupráca s dubnickou radnicou ukážkou toho, ako sa majú čerpať finančné prostriedky z eurofondov. Aj vďaka prístupu, aký má dubnická samospráva, sa podľa neho podarilo čerpanie eurofondov na Slovensku trojnásobne zrýchliť.
„Na Slovensku máme veľa kultúrnych pamiatok, ktoré si vyžadujú aj oveľa väčšie finančné injekcie. Pokiaľ sa to robí takto postupne, po jednotlivých krokoch, tak sa dajú aj tie peniaze rozumne minúť. Ako dobrí hospodári ich vieme potom míňať po celom Slovensku na podobné kultúrne pamiatky,“ zdôraznil minister.