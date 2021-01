Na rekonštrukciu škôl vyhradil Košický kraj takmer 11 miliónov eur

Košice 28. januára (TASR) - Obdobie pandémie, keď sa žiaci vzdelávajú z domu, využíva Košický samosprávny kraj (KSK) na rekonštrukciu budov krajských stredných škôl a internátov aj výstavbu športovísk. V rozpočte na tento rok je na to vyčlenených takmer 11 miliónov eur.



"Mnohé práce už vrcholia, iné sú naplánované aj na neskoršie obdobie roka. Aktuálne napríklad pokračuje rekonštrukcia školského internátu na Jedlíkovej ulici, ktorý patrí k Strednej odbornej škole (SOŠ) Grešáková v Košiciach. Ide o komplexnú rekonštrukciu, na ktorú samosprávny kraj vyčlenil zo svojho rozpočtu vyše 1.650.000 eur," informoval Úrad KSK. Do jari by mali byť stavbári hotoví v jednej z najstarších škôl v kraji - SOŠ v Kráľovskom Chlmci, kde nad historickou budovou pribudla nadstavba za 936.000 eur. Na Gymnáziu Alejová v Košiciach aktuálne prebieha druhá etapa zateplenia budovy školy za 180.000 eur.



"Sme optimisti a veríme, že žiaci budú môcť zasadnúť do lavíc už čoskoro. Z toho dôvodu robíme všetko pre to, aby sa vrátili do vynovených a modernejších priestorov. Napriek pandémii a jej negatívnym dosahom na rozpočty všetkých samospráv na Slovensku sme sa rozhodli na rok 2021 vyčleniť z krajskej kasy na rekonštrukciu škôl a budovanie nových športovísk takmer 11 miliónov eur," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Celkovo je v rozpočte na školstvo takmer 118 miliónov eur.



Najväčšou položkou medzi plánovanými kapitálovými výdavkami je obnova historickej budovy košického Gymnázia Šrobárova za 1.635.000 eur. S prácami by sa malo začať vo februári. V rovnakom období sa chce kraj pustiť aj do rekonštrukcie elektroinštalácie za 250.000 eur na Gymnáziu na Opatovskej ceste v Košiciach a tiež druhej etapy rekonštrukcie budovy Gymnázia v Sobranciach za 250.000 eur. Rovnako 250.000 eur bude stáť rekonštrukcia elektroinštalácie na Obchodnej akadémii (OA) Watsonova v Košiciach, ktorá sa začne vo februári. Na tejto škole do konca marca vymenia aj okná, čo bude stáť ďalších 80.000 eur.



Počas roka sa chce kraj pustiť aj do komplexnej rekonštrukcie budovy Gymnázia Ľudovíta Štúra v Michalovciach, na ktorú vyčlenil 860.000 eur. Plánovaná je ďalej rekonštrukcia budovy Strednej priemyselnej školy (SPŠ) dopravnej v Košiciach za 380.000 eur. Na Obchodnej akadémii Polárna v Košiciach opravia sociálne zariadenie a šatne pri telocvični. Rekonštrukcia taktiež čaká dva objekty SPŠ technickej v Spišskej Novej Vsi. Výmena okien čaká Gymnázium Javorová v Spišskej Novej Vsi, SOŠ v Košiciach-Šaci a Gymnázium Gelnica. Financie sú aj na opravu strechy na Gymnáziu Trebišov.



Krajský rozpočet ráta aj s výstavbou športového areálu pri Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach, na ktorý je určených 170.000 eur. Ďalších 500.000 eur je alokovaných na výstavbu atletického štadióna.