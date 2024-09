Na rekonštrukciu škôl získal Gemerský Jablonec vyše 2,3 milióna eur

Gemerský Jablonec 28. septembra (TASR) - Obec Gemerský Jablonec v okrese Rimavská Sobota bude môcť na rekonštrukciu miestnej základnej školy (ZŠ) s materskou školou (MŠ) čerpať financie z plánu obnovy a odolnosti. Na modernizáciu objektu samospráva získala viac ako 2,3 milióna eur. Pre TASR to uviedol starosta obce Štefan Farkas.



Obnovou školy s materskou školou sa v Gemerskom Jablonci zaoberali už niekoľko rokov. V roku 2022 samospráva vysúťažila aj dodávateľa stavebných prác, v tom čase počítala s nákladmi vo výške približne 1,3 milióna eur. Neskôr samospráva projekt rozšírila a z plánu obnovy bude môcť čerpať viac ako 2,3 milióna eur.



"Projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti objektu. Realizovať sa bude výmena strechy, okien, dverí, zateplenie aj spolu s telocvičňou," priblížil Farkas. Ako dodal, realizovať sa bude aj výmena vykurovania, elektroinštalácie či osvetlenia. Úsporu na energiách majú priniesť aj moderné technológie v podobe rekonštrukcie kotolne či osadenia fotovoltiky. "Podľa energetického certifikátu je očakávaná úspora viac ako 64 percent," dodal starosta.



Plánovaná obnova školy a škôlky v Gemerskom Jablonci je pre obec s vyše 700 obyvateľmi doposiaľ najvýznamnejšou investíciou. Najvyššiu dotáciu, ktorú samospráva v minulosti dostala, bolo podľa starostu vyše 400.000 eur spred niekoľkých rokov určených na rekonštrukciu kultúrneho domu. V rámci prípravy projektu rekonštrukcie školy plánuje obec na jeseň vyhlásiť verejné obstarávanie, so samotnými prácami by chcela začať počas budúceho roka.