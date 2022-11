Na rekonštruovanú Michalskú vežu sa vrátia zvony

Bratislava 9. novembra (TASR) – Na Michalskú vežu v Bratislave, ktorá prechádza generálnou rekonštrukciou, sa vrátia aj zvony. Osadia ich vo štvrtok (10. 11.). Väčší z nich zrekonštruovali, menší je vernou kópiou pôvodného, ktorého oprava nebola pre jeho značné poškodenie možná. TASR o tom informovala Katarína Selecká z Múzea mesta Bratislavy (MMB), ktoré je správcom veže od roku 1962.



"Dva zvony pochádzajúce z rokov 1589 a 1679 boli umiestnené v lucerne, ktorá je súčasťou helmice Michalskej veže," priblížila Selecká.



Zvony v minulosti oznamovali aktuálny čas a počas požiaru slúžili na vydávanie poplašného signálu. Hodinový stroj umiestnený vo veži nedisponoval funkciou automatického odbíjania. To vykonával strážca, ktorý sa riadil odbíjaním hodín na mestskej radnici. "Zvony sú staršie ako baroková helmica a ich umiestnenie je sekundárne," poznamenala Selecká.



Starší menší zvon má maximálny priemer približne 86 centimetrov (cm) a výšku korpusu približne 51 cm. V roku 1589 ho vo Viedni odlial Hans Dinkelmair. Do lucerny bude umiestnená jeho kópia, keďže bol značne poškodený prasknutím a značným úbytkom materiálu. Rekonštrukčnú kópiu odliali v decembri 2021.



Mladší väčší zvon (Sv. Michal Archanjel) má maximálny priemer približne 100 cm a výšku korpusu približne 71 cm. V roku 1679 ho v Bratislave odlial Balthasar Herold. Zvon nemá srdce, ale zachovalo sa príslušné dobové kladivo s náležitým ústrojenstvom zabezpečujúce odbíjanie hodín.



Generálna obnova Michalskej veže sa začala vlani v lete, celkový rozpočet je viac ako 1,34 milióna eur. Rekonštrukcia prihliada na jej pôvodnú barokovú podobu, ktorú veža získala prestavbou v roku 1758. Na vrchol veže už začiatkom októbra vrátili zreštaurovanú a pozlátenú sochu Archanjela Michala bojujúceho s drakom, vytvorenú v 18. storočí.



Michalská veža je najzachovanejšou časťou mestského opevnenia a patrí medzi tri najnavštevovanejšie lokality pod správou Múzea mesta Bratislavy. Slúžila ako jedna zo štyroch brán do mesta, spolu s Laurinskou, Rybárskou a Vydrickou. Slúžila aj ako požiarna strážnica. Vežu začali stavať v druhej polovici 13. storočia.