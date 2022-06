Na Rendezi bude opäť zraz historických železničných vozidiel

Bratislava 25. júna (TASR) - Rušňové depo Bratislava východ, známe ako Rendez, sa po dvojročnej vynútenej pandemickej prestávke stane opäť miestom zrazu historických železničných vozidiel. Návštevníci 22. ročníka podujatia môžu počas oboch víkendových dní vidieť vyše 30 historických strojov - parných, motorových a elektrických rušňov.



"Väčšina z nich sa v plnej sile predvedie aj v čele mimoriadnych vlakov," informovala Ria Feik Achbergerová, hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré spolu s partnermi podujatie organizujú.



Priblížila, že v sobotu privezú parné vlaky návštevníkov na podujatie z Nitry a Malaciek, v nedeľu (26. 6.) do areálu múzea zavítajú parné vlaky z Petržalky, Hlohovca a Galanty.



"V sobotňajších predpoludňajších hodinách sa medzi stanicou Bratislava-Nové Mesto a odbočkou Vinohrady uskutoční súbežná jazda parného vlaku z Petržalky a historického motorového vlaku z Dunajskej Stredy," informovala hovorkyňa.



Dodala, že počas oboch dní sa popoludní uskutočnia aj jazdy parných vlakov do bratislavských mestských častí, v sobotu i do Zohoru a Rohožníka. Po oba dni bude možné vidieť aj defilé historických rušňov na točni v areáli múzea na Rendezi.



Na výstavisko bude premávať z bratislavskej hlavnej stanice kyvadlová doprava.



Viac informácií možno nájsť na stránke Železničného múzea SR.