Na Revišti pokračujú so záchrannými prácami aj tento rok

Žarnovica 2. júna (TASR) - Práce na obnove hradu Revište neďaleko Žarnovice pokračujú aj v tomto roku. Vďaka podpore z programu Ľudia a hrady - krok k sociálnej ekonomike tu aktuálne našlo prácu celkom 16 ľudí. "Týchto ľudí zamestnávame od začiatku mája. Zamestnaní budú 18 mesiacov, čiže do októbra 2025," uviedol pre TASR predseda Združenia na záchranu hradu Revište Ratibor Mazúr.



Práce sa podľa jeho slov aktuálne zameriavajú na objekt bránovej budovy. "Chceme ju nejako naznačiť. Nielen bránu, ale aj jej niektoré steny do takej neprieleznej výšky, aby si to vedeli ľudia predstaviť," priblížil Mazúr.



V pláne prác na tento rok je aj stabilizácia západnej hradby prvého predhradia, konkrétne jej južnej časti, kde budú škárovať murivo a opravovať jej korunu. "Pokračovať budeme aj na západnej stene horného hradu, ktorú chceme navýšiť ešte o nejaké dva tri metre," dodal Mazúr.



V objekte hradu budú za pomoci dobrovoľníkov počas víkendových brigád pokračovať aj v archeologických výskumoch. Podľa Mazúra budú preosievať sutiny vykopané na hornom hrade, ktoré neboli doskúmané. "Určite tam budú nejaké nálezy. Sklenené alebo hlinené črepy, kachlice a možno aj nejaké časti zbraní," skonštatoval predseda združenia, ktoré hrad zachraňuje už od roku 2012.



Archeologický výskum budú podľa jeho slov robiť aj v interiéri severného paláca, kde je ešte pod zemou zasypaná jedna klenbová miestnosť.



Prostredníctvom fundraisingovej platformy Donio sa združenie aktuálne snaží získať časť financií na výstavbu infocentra, ktoré by malo stáť sa mieste pôvodných základov stajní pre kone. Súčasťou infocentra má byť sociálne zázemie aj malý bufet. Jeho výstavbu, s ktorou chcú začať ešte tento rok, podporila v uplynulom období sumou 12.000 eur aj Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Gron.



Nadšenci zo združenia pripravujú tento rok aj viacero podujatí pre verejnosť. V máji bol hrad dejiskom hrnčiarskych slávností Glgáč. Milovníci hradu a histórie sa môžu tento rok tešiť aj na ďalšie podujatia, ako napríklad detský večer na hrade, detské prekážkové preteky King race, podujatie Nočné Revište - prehliadka s lunalónom a pozorovaním hviezd, Noc hradov a zrúcanín či večerné prehliadky hradu.