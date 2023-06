Na rieke Bodrog vybudovali požičovňu kajakov i oddychový bod

Košice/Ladmovce 17. júna (TASR) - Na jedinej splavnej východoslovenskej rieke vybudovali novú požičovňu kajakov i oddychový bod pri liečivom prameni. Projekt "Splavujeme Bodrog" podporil Košický samosprávny kraj (KSK) z dotačného programu Terra Incognita. Dôvodom podpory je každoročne sa zvyšujúci záujem o túto aktívnu formu relaxu v prírode. Uviedol to predseda KSK Rastislav Trnka.



Upozornil, že vodáci si tak budú môcť naplno užiť riečne bohatstvo Bodrogu a popri tom objaviť ďalšie zaujímavé miesta. "Z nástupného stanovišťa po necelých dvoch hodinách plavby čaká na športovcov vodný a cyklistický oddychový bod pri kaštieli v Borši s priestorom na táborenie a stanovanie, ktorý sme podporili vlani. Verím, že aj táto nová investícia priláka do Medzibodrožia vodákov z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia," uviedol Trnka. Kraj projekt podporil sumou 18.000 eur.



Bodrog, rieka bez prameňa, ktorá je tvorená sútokom riek Ondava a Latorica, má na slovenskej strane hranice dĺžku 15 kilometrov a ďalej pokračuje do Maďarska. Na našom území preteká chráneným vtáčím územím Medzibodrožie a odvodňuje celú Východoslovenskú nížinu. Sprístupniť veľké prírodné bohatstvo v jej okolí sa stalo aj cieľom projektu. Okrem nástupného miesta na splav tam vytvorili aj náučnú cestu, prezentujúcu mikroregión Medzibodrožie, Chránenú krajinnú oblasť Latorica, Národnú prírodnú rezerváciu Kašvar a liečivý prameň.



Starosta obce Ladmovce Attila Pásztor upozornil, že charakter rieky je v území pokojný, vhodný aj pre menej skúsených vodákov. "Majú možnosť splaviť rieku po prúde a vystúpiť v obci Borša, čo trvá necelé dve hodiny. Skúsenejší vodáci, ktorí si vyberú splav od sútoku Latorice a Ondavy, môžu výstupné miesto v Ladmovciach využiť ako oddychový bod. Tí, ktorí si trúfajú na dlhší poznávací výlet, môžu pokračovať až do Maďarska. Do budúcna plánujeme vytvoriť vodácky servis aj s maďarskou stranou," uviedol starosta.



Výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková dodala, že splavy sa stávajú stále obľúbenejšími. Skutočnou perlou rieky Bodrog sú podľa nej mŕtve ramená. "Poskytujú nezabudnuteľný pohľad na lužný les plný rastlín i vtákov a má silný charakter nedotknutej prírody. Podporou tohto projektu prinášame do kraja nevšedný zážitok, ktorý rok čo rok, aj naším pričinením, naberá na svojej komplexnosti," skonštatovala Vargová Jurková s tým, že o niekoľko rokov už návštevníci budú môcť spoznávať krásy celého toku aj na výletnej lodi z prístavu za obcou Viničky.