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Na rieke Hron v lokalite Beňuš – Filipovo došlo k úhynu rýb
Rybársky zväz zároveň eviduje, že v súvislosti s činnosťou tejto malej vodnej elektrárne aj v minulosti zaznamenali podozrenia na negatívny vplyv na životné prostredie.
Autor TASR
Beňuš 28. júla (TASR) - Na rieke Hron v lokalite Beňuš - Filipovo došlo k úhynu rýb. Pravdepodobne sa tak stalo po manipulácii so zdržou malej vodnej elektrárne a následnom uvoľnení sedimentov do rieky. Slovenský rybársky zväz (SRZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„K udalosti došlo v období vysokých letných teplôt a nízkych prietokov, keď je obsah kyslíka vo vode prirodzene znížený. Za týchto podmienok môže mať akýkoľvek náhly zásah do vodného režimu vážne následky pre vodné organizmy,“ uviedli rybári. V úseku zaznamenali úhyny trofejných hlavátok, lipňov, pstruhov a množstva ďalších druhov rýb. Za mimoriadne závažné považuje zväz aj to, že ide o územie európskeho významu, ktoré požíva osobitnú ochranu z hľadiska zachovania cenných biotopov a druhov.
„Aktuálny prípad, ako aj rozsah škôd na rybej obsádke a vodnom ekosystéme, musia dôsledne preveriť príslušné orgány. Slovenský rybársky zväz poskytne maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní, Slovenskej inšpekcii životného prostredia, správcovi vodného toku aj ďalším zapojeným inštitúciám,“ tvrdí SRZ. Očakáva dôkladné a nestranné objasnenie celej udalosti, vyvodenie zodpovednosti voči všetkým subjektom, u ktorých sa preukáže porušenie právnych predpisov alebo manipulačných povinností, a prijatie účinných opatrení, ktoré zabránia opakovaniu podobných udalostí.
Rybársky zväz zároveň eviduje, že v súvislosti s činnosťou tejto malej vodnej elektrárne aj v minulosti zaznamenali podozrenia na negatívny vplyv na životné prostredie. Na základe podnetu SRZ sa vykonal štátny vodoochranný dozor, ktorého ukončenie očakávajú v najbližšom období. „Ochrana vodných ekosystémov a zachovanie prirodzeného života v našich riekach musia byť prioritou všetkých zainteresovaných strán,“ dodali rybári.
„K udalosti došlo v období vysokých letných teplôt a nízkych prietokov, keď je obsah kyslíka vo vode prirodzene znížený. Za týchto podmienok môže mať akýkoľvek náhly zásah do vodného režimu vážne následky pre vodné organizmy,“ uviedli rybári. V úseku zaznamenali úhyny trofejných hlavátok, lipňov, pstruhov a množstva ďalších druhov rýb. Za mimoriadne závažné považuje zväz aj to, že ide o územie európskeho významu, ktoré požíva osobitnú ochranu z hľadiska zachovania cenných biotopov a druhov.
„Aktuálny prípad, ako aj rozsah škôd na rybej obsádke a vodnom ekosystéme, musia dôsledne preveriť príslušné orgány. Slovenský rybársky zväz poskytne maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní, Slovenskej inšpekcii životného prostredia, správcovi vodného toku aj ďalším zapojeným inštitúciám,“ tvrdí SRZ. Očakáva dôkladné a nestranné objasnenie celej udalosti, vyvodenie zodpovednosti voči všetkým subjektom, u ktorých sa preukáže porušenie právnych predpisov alebo manipulačných povinností, a prijatie účinných opatrení, ktoré zabránia opakovaniu podobných udalostí.
Rybársky zväz zároveň eviduje, že v súvislosti s činnosťou tejto malej vodnej elektrárne aj v minulosti zaznamenali podozrenia na negatívny vplyv na životné prostredie. Na základe podnetu SRZ sa vykonal štátny vodoochranný dozor, ktorého ukončenie očakávajú v najbližšom období. „Ochrana vodných ekosystémov a zachovanie prirodzeného života v našich riekach musia byť prioritou všetkých zainteresovaných strán,“ dodali rybári.