Na rieke Revúca v Ružomberku pokračujú zabezpečovacie práce

Ružomberok 19. februára (TASR) - Zabezpečovacie práce na rieke Revúca v Ružomberku po februárovej povodňovej aktivite pokračujú. Na sociálnej sieti o tom informoval ružomberský primátor Ľubomír Kubáň.



"Za ostatné dni sa urobilo toľko roboty, čo sa sumárne nespravilo za minulé roky. V piatok (16. 2.) vodohospodári čistili nánosy pod mostami a dobrovoľní hasiči z Bieleho Potoka zabezpečovali vrecovaním brehy rieky na ulici Trlenská," uviedol primátor s tým, že za uplynulé dni pri prácach použili 650 vriec piesku.



V nasledujúcich dňoch sa podľa Kubáňa chcú okrem iných prác zamerať ešte na problematické dreviny, ktoré ohrozujú zdravie a bezpečnosť v blízkosti vodného toku na Cyklokorytničke i na brehoch. V najrizikovejších úsekoch Revúcej budú naďalej zabezpečovať brehy, upravovať korytá rieky a robiť preventívne opatrenia na to, aby čo najviac znížili riziko budúcich záplav.



Pre pretrvávajúcu nepriaznivú meteorologickú a hydrologickú situáciu vyhlásil v nedeľu (11. 2.) ružomberský krízový štáb tretí stupeň povodňovej aktivity na vodných tokoch pretekajúcich územím mesta. Kritické to bolo na rieke Revúca na Podsuchej a v mestskej časti Biely Potok. Po stabilizácii situácie začali uplynulý týždeň so zabezpečovacími prácami v najkritickejších úsekoch.