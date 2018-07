Na RIPfeste vo Veľkých Ripňanoch zahrajú slovenské skupiny

Medzi účinkujúcimi bude aj skupina Gladiator. RIPfest sa za posledné roky rozrástol. Na festivale už vystúpili kapely IMT Smile, Desmod, Inekafe či DJ Milan Lieskovský.

Bratislava 12. júla (TASR) - Fanúšikovia festivalov zamieria tento víkend aj do obce Veľké Ripňany pri Topoľčanoch. Na RIPfeste zaznie v sobotu 14. júla dávka popovej aj rockovej hudby. Vystúpia skupiny Hex, Tublatanka, Gladiator, Peter Bič Project, Polemic, Konflikt, The Buttons aj ďalší interpreti.



Tento víkend ožije obec Veľké Ripňany slovenskou hudbou. Medzi účinkujúcimi bude aj skupina Gladiator. Chalani totiž majú k tomuto festivalu veľmi špecifický vzťah.



„RIPfest sme pred mnohými rokmi zakladali, takže ho v podstate stále berieme za náš domovský festival. Je tu vždy skvelá atmosféra, Veľké Ripňany už zažili koncerty mnohých hviezd slovenskej aj českej hudobnej scény,“ vraví bubeník, skladateľ a textár Juraj Georgio Babulic.



„Každú sezónu máme nový program, prerábame pesničky. Tento rok nám v zime vychádza nový, v poradí 14. album, takže okrem koncertovania pripravujeme aj nové skladby. Koncom leta pôjdeme do štúdia a predstavíme aj nový rádiový singel. Dovtedy si ale užijeme leto a festivaly, ktoré máme veľmi radi. Stretneme sa tam s priateľmi, má to taký prázdninový nádych,“ dodal spevák Miko Hladký.



RIPfest sa za posledné roky rozrástol. Na festivale už vystúpili kapely IMT Smile, Desmod, Inekafe či DJ Milan Lieskovský.



„Každoročne sa snažíme priniesť nielen hudobný, ale aj gastro zážitok s rôznymi stánkami. Sme veľmi vďační za našich každoročných návštevníkov, ktorí s nami pred dvoma rokmi prekonali celodenný dážď a pod veľkokapacitným stanom sa celý deň zabávali, ako keby bolo vonku 30 stupňov,“ konštatuje organizátor Dušan Drobný.



