Na riziko povodne samosprávy v Prešovskom kraji upozornia zariadenia

Svidník 27. septembra (TASR) - Mesto Svidník a povodie Ladomírky, mesto Bardejov a povodie Šibskej vody a obec Jarovnice a povodie Malej Svinky sú lokality, kde budú technické zariadenia, konkrétne IoT merače, monitorovať vzostup hladiny jednotlivých tokov a upozorňovať na možnú povodeň. Vo Svidníku v piatok na jednom z mostov nad tokom Ladomírka osadili hladinomer a predstavili poľsko-slovenský projekt Flopres. Je zameraný na predpovedanie a prevenciu bleskových povodní. Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa doň zapojil ako prvý na Slovensku.



Projekt sleduje vytypované rizikové oblasti za pomoci aktuálne nainštalovaných 12 hladinomerov. Do konca roka 2024 plánujú osadiť zvyšné zariadenia ako zrážkomer, vlhkomer a teplomer na tokoch aj mimo nich. Do projektu je zapojených 40 obcí.



"Včasne varovať ľudí, aby sme chránili život, zdravie a majetok, o to išlo v tomto projekte. Suma 350.000 eur, ktoré sme v rámci tohto projektu investovali do týchto snímačov, zariadení včasného varovania, ušetrí ľuďom ich život, zdravie a majetok. Bude nainštalovaných zhruba 180 snímačov. Je to systém včasného varovania, čiže okresné úrady cez intervencie ďalších zložiek, policajti, hasiči, záchranári budú včas informovaní, že naozaj na mesto sa valí veľká voda a treba konať," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



"Pri týchto situáciách je veľmi dôležitý čas a práve tento systém nám ten čas dá, aby sme vedeli rýchlejšie zareagovať a nie sme odkázaní na fyzickú kontrolu, každých 15 minút sa striedať na rôznych častiach mesta. Čiže tento systém nám dáva čas, ale má aj inú funkcionalitu, a to je práve tá modelácia nejakých katastrofických predpovedí, ktoré sa môžu udiať v území. Práve na tomto modeli si vieme naprojektovať budúce vodozádržné opatrenia," doplnila primátorka Svidníka Marcela Ivančová s tým, že dva roky dozadu bola v meste kritická situácia, keď hrozilo vybreženie rieky Ondava. Veľké povodne boli v meste v 60. rokoch.



Podľa Dušana Kočického zo spoločnosti Esprit, ktorá je jedným z partnerov projektu, ide o komplexný systém na predpovedanie a varovanie pred povodňami. "Skladá sa z mnohých komponentov, ide o merania družicové, numerické modely a merania terénne. Dáva to včasné varovanie výstrahu s istou mierou presnosti. Dáta budú dostupné verejnosti prostredníctvom aplikácie a zároveň po zaregistrovaní budú užívatelia dostávať upozornenia SMS alebo e-mailom," priblížil Kočický.



Projekt je financovaný z prostriedkov EÚ, Program Life. Sú doň zapojení štyria partneri, z toho dve súkromné firmy na Slovensku a dvaja partneri sú z Poľska. Celková suma projektu, ktorý potrvá do augusta 2026, predstavuje 3.201.129,70 eura. PSK získal alokáciu 346.000 eur a spolufinancovanie PSK činí takmer 139.000 eur, čo je 40 percent.