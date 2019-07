Na rodeu v Muráni sa zišli milovníci divokého západu

Podľa organizátorov je muránske podujatie najväčším a najstarším rodeom nielen na Slovensku, ale aj v rámci celej Európy.

Muráň 19. júla (TASR) – Milovníci divokého západu a jazdenia na koňoch, ktorí majú aj súťažné sklony, sa v piatok stretli na 27. ročníku Rodea Muráň. Brány podujatia, ktoré sa každoročne koná v tejto obci v Revúckom okrese, sa otvorili o 14.00 h, oficiálny začiatok dvojdňového programu je o 18.30 h.



Podľa slov starostu Muráňa Romana Goldschmidta už majú s prípravou areálu rodea dlhoročné skúsenosti, a tak sa vedia vyrovnať so všetkými povinnosťami. „Niektoré veci zabezpečuje reklamná agentúra, iné obec. Našou povinnosťou je pripraviť kolbisko na samotný pretek, celé ho vykosiť, poorať, pobrániť, aby jazdci mali vhodné podmienky na jazdenie,“ priblížil starosta.



Dodal, že novinkou tohto ročníka sú majstrovstvá Slovenska v jazde na elektrickom býkovi. „Program je bohatý, aby sa ľudia mohli vyžiť po všetkých stránkach. Nie sú to len preteky, ale je to trochu aj taký festival,“ podotkol.



Ako ďalej spomenul, práve v čase konania rodea sa predá najviac regionálnej špeciality, muránskych buchiet, ktorých prípravu obec obnovila pred niekoľkými rokmi. „Počítame, že cez 2000 kusov sa určite dostaneme. Možno by bol záujem, keby sme ich predávali aj do deviatej večer, ale ženy, ktoré ich pečú, si tiež potrebujú oddýchnuť a pripraviť sa na druhý deň,“ dodal Goldschmidt.



Podľa organizátorov je muránske podujatie najväčším a najstarším rodeom nielen na Slovensku, ale aj v rámci celej Európy. Počas uplynulých rokov naň pravidelne zavítalo zhruba 4000 až 5000 návštevníkov.